Події

07:38 23.02.2022

Виконання умов Росії суперечить вибору українського суспільства - Шмигаль

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Виконання умов Росії суперечить вибору українського суспільства - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що виконання умов, озвучених президентом Російської Федерації Володимиром Путіним до України, суперечить вибору українського суспільства.

"Для незалежної, суверенної України і для мене як для прем'єр-міністра нашої держави це неможливо", - сказав Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV у вівторок ввечері.

Шмигаль подякував українцям, які в такий складний час зберігають спокій, оскільки це дає змогу утримувати економічну і макроекономічну ситуацію.

Теги: #росія #умови #шмигаль
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