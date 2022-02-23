Виконання умов Росії суперечить вибору українського суспільства - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що виконання умов, озвучених президентом Російської Федерації Володимиром Путіним до України, суперечить вибору українського суспільства.

"Для незалежної, суверенної України і для мене як для прем'єр-міністра нашої держави це неможливо", - сказав Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV у вівторок ввечері.

Шмигаль подякував українцям, які в такий складний час зберігають спокій, оскільки це дає змогу утримувати економічну і макроекономічну ситуацію.