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07:38 23.02.2022

Визнання Росією так т.зв. "Л/ДНР" ніяк не вплине на виконання всіх соціальних обов'язків держави перед населенням

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Визнання Росією так т.зв. "Л/ДНР" ніяк не вплине на виконання всіх соціальних обов'язків держави перед населенням

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що визнання Росією так званих ДНР та ЛНР ніяк не вплине на виконання всіх соціальних обов'язків держави перед населенням.

"З погляду економіки, з погляду роботи нашої країни, виконання соціальних гарантій це нічого, звичайно, не змінює. Вісім років на території Донецької та Луганської областей є окуповані території, які окупувала Росія. Сьогодні легалізація цього статусу жодним чином не вплине на зміну нашого економічного життя, нашого економічного розвитку та виконання всіх соціальних обов'язків держави перед нашим суспільством", - сказав Шмигаль в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у вівторок увечері, відповідаючи на запитання "Що для України змінить визнання Росією т.зв. Л/ДНР?

Прем'єр наголосив, що сьогодні світ об'єднався навколо України, і країна має безпрецедентну підтримку.

Зокрема, він нагадав, що Україна сьогодні говорить про створення стабілізаційного фонду та фонду розвитку із міжнародними партнерами.

Теги: #росія #шмигаль #соцобовязки
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