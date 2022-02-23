Події

07:31 23.02.2022

Місто Красногорівка знову без електропостачання

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Місто Красногорівка знову без електропостачання

Місто Красногорівка в Донецькій області знову позбавлене електропостачання, повідомляє пресцентр Міністерства внутрішніх справ України.

"Сьогодні, о 17.35, попередньо в результаті бойових дій, знеструмлено м. Красногорівка Покровського району. Без електропостачання залишилося близько 7 тисяч людей", - йдеться у повідомленні на офіційному Telegram каналі міністерства.

Також наголошується, що рятувальники ДСНС забезпечують функціонування пункту надання допомоги місцевому населенню.

"О 19.25 підрозділи ДСНС розгорнули та забезпечили функціонування пункту надання допомоги населенню на базі загальноосвітньої школи № 5 м. Красногорівка. Також забезпечено електропостачання котельні, що забезпечує обігрів будівлі школи", - повідомляє пресцентр.

Біля пункту надання допомоги постійно чергують рятувальники.

 

 

 

Теги: #мвс #електропостачання #красногорівка
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