На зустрічі президента з головами фракцій обговорювали можливість запровадження надзвичайного стану в деяких областях, але не воєнного

Президент України Володимир Зеленський, голови парламентських фракцій та представники силових структур обговорювали можливість запровадження надзвичайного стану в деяких областях, але не воєнного, повідомив співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко.

"Це питання не обговорювалося (про запровадження воєнного стану в Донецькій та Луганській областях - ІФ). Обговорювалася ситуація надзвичайного стану в деяких областях, але не воєнного", - сказав парламентарій після зустрічі президента з головами фракцій у вівторок увечері.

За словами нардепа, участь у цій зустрічі також брали голова Офісу президента Андрій Єрмак та керівники силових структур.

"Питання безпеки - головне питання, яке стояло на порядку денному. Представники силових структур надали інформацію про реальний стан справ, який сьогодні є на кордонах і на сході країни", - додав Бойко.

За словами нардепа, не обговорювали і питання розриву дипломатичних відносин із РФ. "Ні, це не обговорювалося", - відповів Бойко на запитання журналістів.