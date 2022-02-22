Окупанти системно атакують газові об'єкти на лінії зіткнення - глава "Нафтогазу"

Окупанти системно атакують об'єкти газової інфраструктури на лінії зіткнення, заявив голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

"Це військова ескалація, що триває на лінії зіткнення, фактично на лінії фронту, який розв'язала Російська Федерація проти України. Ми бачимо атаки, обстріли наших об'єктів газової інфраструктури. В цьому є певна системність", - сказав Вітренко на брифінгу в Києві у вівторок.

Як приклад він навів обстріл установки з підготовки газу в Луганській області, внаслідок чого без газу залишилися 200 будинків.

"Було шість влучень мін і осколків, це спрямована атака", – сказав глава "Нафтогазу".

Крім того, він відзначив численні пошкодження внаслідок обстрілів з боку ОРДЛО газопроводів низького тиску в Донецькій області, що залишили без газу близько 200 будинків, а також пошкодження внаслідок артилерійських обстрілів розподільного газопроводу "Луганськсказу", одним з акціонерів якого є "Нафтогаз".

"Унаслідок його пошкодження без газу залишилися 96 будинків і 70 квартир", - зазначив Вітренко.

За його словами, зараз, де це можливо, тривають відновлювальні роботи й робиться все для того, щоб повернути газ жителям відключених унаслідок обстрілів населених пунктів.