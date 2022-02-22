Усе свідчить про те, що Росія продовжує планувати повномасштабну атаку на Україну, - генсек НАТО

Наявні дані свідчать про те, що Росія продовжує планувати повномасштабне вторгнення в Україну, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Усе свідчить про те, що Росія продовжує планувати повномасштабну атаку на Україну. Ми бачимо військове нарощування. Вони пообіцяли зробити крок назад, але продовжили нарощування. Ми бачимо, що дедалі більше військ висуваються зі своїх таборів, у бойових формуваннях і готові до удару", - сказав Столтенберг на брифінгу за результатами позачергового екстреного засідання Комісії НАТО-Україна.