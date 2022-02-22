Події

18:33 22.02.2022

Рада Федерації дала згоду на використання ЗС РФ за кордоном у зв'язку з ситуацією навколо Донбасу

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Рада Федерації РФ дала згоду на використання збройних сил РФ за межами території РФ у зв'язку з ситуацією навколо Донбасу.

Голосування з питання відбулося на вечірній частині засідання верхньої палати РФ у зв'язку з надходженням до РФ звернення президента із проханням дати згоду на використання ЗС РФ за межами Росії. Рішення було ухвалено одноголосно.

Заступник міністра оборони РФ Микола Панков заявив на засіданні, що це пов'язано з тим, що ситуація на Донбасі загострюється, і Росія має взяти жителів під свій захист.

Як заявила голова верхньої палати Федеральних зборів Валентина Матвієнко, РФ, даючи згоду на введення збройних сил РФ на Донбас, виходить із того, що це будуть "миротворчі сили, спрямовані на збереження миру та стабільності на землі в "ДНР" і "ЛНР".

Раніше, 21 лютого, президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання незалежності "ДНР" і "ЛНР". Сторони підписали договір про дружбу і співпрацю і взаємну допомогу. Держдума і Рада Федерації 22 лютого ратифікували договори.

Теги: #рф #війська #армія #ордло
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