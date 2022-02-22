Кулеба: Я направив Зеленському подання з пропозицією розірвати дипвідносини з РФ

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що вже направив президентові країни Володимиру Зеленському пропозицію розірвати дипломатичні відносини з Росією.

"Сьогодні вночі я підписав подання на президента України з пропозицією розірвати дипломатичні відносини з РФ. Я вважаю, завжди так вважав, що це потрібно було зробити ще у 2014 році. На жаль, тоді це рішення не було ухвалено", - сказав Кулеба на брифінгу в посольстві країни у Вашингтоні у вівторок.

Він наголосив, що"ми проаналізували всі можливі наслідки та сценарії розвитку подій у разі ухвалення такого рішення і дійшли висновку, що таке рішення є своєчасним, продуманим і відповідає інтересам України".

"Щодо того, коли це відбудеться, то президент прийме відповідне рішення, далі ми, власне, вийдемо з офіційною позицією, це означатиме розрив дипвідносин", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС нагадав, що Україна не має посла в Росії з 2014 року, а зараз тимчасовий повірений у справах України в РФ Василь Покотило їде в Україну.

"Це теж наш чіткий політичний сигнал. Це не просто так ми його викликали у відрядження. У дипломатії це є надзвичайно чітким і жорстким сигналом про те, що відносини між двома країнами опустилися, знаєте, як кажуть, вони й так були на дні, а зараз опустилися нижче дна. Тому чекаю на остаточне рішення щодо дипломатичних відносин", - підсумував він.

Зеленський повідомив у вівторок, що розгляне питання розриву дипломатичних відносин між Україною і РФ.

"До мене прийшов запит від Міністерства закордонних справ, щоб я розглянув питання розриву дипломатичних відносин між Україною і РФ. Я зараз відразу після нашої пресконференції дивитимуся і опрацьовуватиму це питання, і не тільки це питання, а й наші дієві кроки щодо ескалації з боку РФ", - сказав Зеленський на пресконференції за результатами переговорів із президентом Естонії Аларом Карісом у Києві.