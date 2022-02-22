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14:37 22.02.2022

ВРП припинила виконувати свої повноваження – пішли у відставку десять членів Ради

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ВРП припинила виконувати свої повноваження – пішли у відставку десять членів Ради

Вища рада правосуддя (ВРП) прийняла заяви про відставку десяти членів ВРП, у такий спосіб Рада припиняє свої повноваження.

"Десять членів Вищої ради правосуддя достроково склали повноваження за власним бажанням. Позиція членів ВРП щодо того, що повноваження Етичної ради не мають конституційної основи", - йдеться у повідомленні ВРП, розміщеному у вівторок на сайті.

У ВРП нагадують, що 8 лютого 2022 року Етична рада розпочала процедури оцінки одночасно всіх членів ВРП, окрім голови Верховного Суду. У такий спосіб, на думку ВРП, можливість подальшого безперебійного функціонування органу ставилася "у пряму залежність від рішень та дій Етичної ради".

"Подальше функціонування ВРП в рамках такої залежності порушує гарантії діяльності її членів, що є неприпустимим. Наведені обставини спонукали до дострокового складання повноважень більшістю членів Ради правосуддя. Рішеннями Вищої ради правосуддя заяви десяти членів Ради про звільнення за власним бажанням задоволені", - інформують у Раді.

До прийняття відставки десяти членів ВРП налічувала 15 членів (шість вакантних посад не було заповнено), отже, наразі їх залишилося п'ятеро, ВРП є неповноважною.

Теги: #кадри #правосуддя #врп
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