Кулеба: Призупинення сертифікації "Північного потоку – 2" – це морально, політично та практично правильний крок

Призупинення Німеччиною сертифікації "Північного потоку – 2" є правильним кроком у ситуації, що склалася, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Схвалюю рішення Німеччини призупинити сертифікацію "Північного потоку – 2". Це морально, політично та практично правильний крок у нинішніх обставинах. Справжнє лідерство означає ухвалення жорстких рішень у важкі часи. Дії Німеччини доводять це", - написав Кулеба у Twitter у вівторок.

Як повідомлялося, канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що зупинив процес сертифікації "Північного потоку – 2".