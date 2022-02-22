Події

14:27 22.02.2022

Кулеба: Призупинення сертифікації "Північного потоку – 2" – це морально, політично та практично правильний крок

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Кулеба: Призупинення сертифікації "Північного потоку – 2" – це морально, політично та практично правильний крок

Призупинення Німеччиною сертифікації "Північного потоку – 2" є правильним кроком у ситуації, що склалася, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Схвалюю рішення Німеччини призупинити сертифікацію "Північного потоку – 2". Це морально, політично та практично правильний крок у нинішніх обставинах. Справжнє лідерство означає ухвалення жорстких рішень у важкі часи. Дії Німеччини доводять це", - написав Кулеба у Twitter у вівторок.

Як повідомлялося, канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що зупинив процес сертифікації "Північного потоку – 2".

 

Теги: #газ #кулеба #північний_потік_2
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