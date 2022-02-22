Канада відкидає та засуджує укази РФ про відправку збройних сил до України - Трюдо

Канада відкидає і засуджує укази РФ про відправку збройних сил в Україну, заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Канада рішуче засуджує визнання Росією так званих "незалежних держав" в Україні. Це грубе порушення суверенітету України та міжнародного права. Канада підтримує Україну та відповідно запровадить економічні санкції. Більше того, ми відкидаємо та засуджуємо російські укази про відправлення збройних сил в Україну. Ми завжди підтримуємо суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. Канада та її союзники захищатимуть демократію та волю українців", - написав Трюдо у Twitter у вівторок.