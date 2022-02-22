Україна скликає екстрений саміт "нормандської четвірки" після рішення Росії визнати т.зв. "ДНР"
Україна ініціює екстрений саміт нормандської четвірки після рішення Росії визнати незалежність т.зв. "ДНР" та "ЛНР".
"Ініційовано екстрене скликання саміту нормандської четвірки. Я ініціював скликання засідання Ради Безпеки ООН, проведення спеціального засідання ОБСЄ", - сказав у ніч із понеділка на вівторок у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.
Україна, за його словами, також наполягає на повноцінній роботі СММ ОБСЄ для запобігання провокаціям і подальшій ескалації,
Від наших партнерів, сказав він, "ми очікуємо чітких та дієвих кроків підтримки".