РБ ООН розгляне ситуацію навколо України після визнання Росією т.зв. "Л/ДНР"

Рада безпеки ООН з ініціативи України, яку підтримала низка країн, розгляне ситуацію навколо України після визнання Росією самопроголошених Луганської та Донецької народних республік, повідомляють багаточленні дипломатичні джерела у всесвітній організації.

За даними джерел, за засідання висловилися США, Албанія, Ірландія, Мексика, Норвегія, Франція, ЄС, Велика Британія. Воно заплановане на 04:00 ранку вівторка.

Президент України Володимир Зеленський у нічному відеозверненні заявив, що визнання Росією т.зв. "Л/ДНР" є порушенням суверенітету та територіальної цілісності України та закликав скликання екстреного саміту "нормандської четвірки".

За його словами, це рішення РФ "може означати односторонній вихід Росії з мінських домовленостей та ігнорування рішень у рамках Нормандії".