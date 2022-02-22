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06:39 22.02.2022

РБ ООН розгляне ситуацію навколо України після визнання Росією т.зв. "Л/ДНР"

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РБ ООН розгляне ситуацію навколо України після визнання Росією т.зв. "Л/ДНР"

Рада безпеки ООН з ініціативи України, яку підтримала низка країн, розгляне ситуацію навколо України після визнання Росією самопроголошених Луганської та Донецької народних республік, повідомляють багаточленні дипломатичні джерела у всесвітній організації.

За даними джерел, за засідання висловилися США, Албанія, Ірландія, Мексика, Норвегія, Франція, ЄС, Велика Британія. Воно заплановане на 04:00 ранку вівторка.

Президент України Володимир Зеленський у нічному відеозверненні заявив, що визнання Росією т.зв. "Л/ДНР" є порушенням суверенітету та територіальної цілісності України та закликав скликання екстреного саміту "нормандської четвірки".

За його словами, це рішення РФ "може означати односторонній вихід Росії з мінських домовленостей та ігнорування рішень у рамках Нормандії".

 

 

Теги: #оон #україна #засідання #радбез
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