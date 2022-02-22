Борель: Укази Путіна направити "миротворців" у "Д/ЛНР" - відверта агресія проти України

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявляє, що укази президента Росії Володимира Путіна направити в "ЛНР" і "ДНР" так звані миротворчі місії є відвертою агресією проти України.

Такий запис він зробив на своїй сторінці у Twitter.

"Укази президента Путіна про направлення так званої миротворчої місії до так званих Донецької та Луганської народних республік - це чергова відверта агресія проти України, порушення її територіальної цілісності та суверенітету", - написав Боррель.