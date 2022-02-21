Події

17:00 21.02.2022

Дні Криму відбудуться у Львові 22-24 лютого

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У Львові 22-24 лютого відбудуться Дні Криму з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, повідомила керівник Служби забезпечення діяльності "Кримської платформи" Марія Томак.

"Ви знаєте, що одним із пріоритетів "Кримської платформи" є актуалізація теми Криму на загальнонаціональному рівні, в українських регіонах, тому що ми розуміємо, що для більшості країни Крим дуже невеликою мірою присутній на порядку денному. Якщо ще на загальнонаціональному рівні, у Києві тема Криму звучить інтенсивніше, в рамках спеціалізованих медіа, то в українських регіонах зробити цю тему помітною, присутньою у місцевих медіа, які традиційно залишаються важливими у середовищі на місцях, - це є викликом", - сказала Томак на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

За її словами, протягом року заплановано провести декілька таких заходів у різних регіонах України.

Томак розповіла, що в рамках Днів Криму у Львові відбудеться прес-конференція та урочисте підняття кримськотатарського прапора біля обласної державної адміністрації, у Центрі Митрополита Андрея Шептицького запланована дискусія та відкриття фотовиставки Муміне Салієвої та читання текстів зі збірки "Кримський інжир" у партнерстві з Українським інститутом, а 24 лютого відбудеться низка мистецьких заходів у Центрі Довженка.

"Там буде презентовано артоб'єкт Влодко Кауфмана, відомого львівського художника. Відбудеться інша дискусія, яка буде присвячена лише проблемі культурної деокупації й нової колонізації та деколонізації відповідно", - пояснила вона.

Крім того, Томак додала, що у рамках Днів Криму у Львові відбудеться показ фільму Нарімана Алієва "Додому" та спілкування з режисером.

Теги: #крим #кримська_платформа
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