Кулеба спростував інформацію про диверсії та обстріли, що поширюється в РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що інформація про нібито проведення українською стороною диверсій на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей, а також про нібито обстріл російської території не відповідає дійсності.

"Категорично спростовую дезінформацію РФ. Україна: не нападала на Донецьк, Луганськ; не посилала диверсантів чи БТРи через кордон; не обстрілювала територію РФ чи КПП на кордоні; не вчиняла диверсій. Не планує таких дій. Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків", - написав Кулеба у Twitter у понеділок.