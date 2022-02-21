Події

16:04 21.02.2022

Кулеба спростував інформацію про диверсії та обстріли, що поширюється в РФ

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Кулеба спростував інформацію про диверсії та обстріли, що поширюється в РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що інформація про нібито проведення українською стороною диверсій на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей, а також про нібито обстріл російської території не відповідає дійсності.

"Категорично спростовую дезінформацію РФ. Україна: не нападала на Донецьк, Луганськ; не посилала диверсантів чи БТРи через кордон; не обстрілювала територію РФ чи КПП на кордоні; не вчиняла диверсій. Не планує таких дій. Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків", - написав Кулеба у Twitter у понеділок.

Теги: #спростування #обстріли #кулеба
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