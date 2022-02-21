США знову закликають своїх громадян негайно виїхати з України

Державний департамент США знову закликав своїх громадян якомога швидше залишити Україну у зв'язку з посиленням загрози вторгнення Росії, йдеться в попередженні на сайті посольства США в Україні.

"Державний департамент продовжує закликати громадян США негайно залишити Україну, використовуючи комерційні або приватні кошти, через загрозу воєнних дій РФ. Ситуація з безпекою в Україні все ще непередбачувана в усій країні й може різко погіршитися", - йдеться в повідомленні.

У посольстві наголосили, що"існує велика ймовірність того, що будь-які російські військові операції серйозно обмежать комерційні авіаперевезення".