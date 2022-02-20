Україна закликає провести міжнародне розслідування нібито потраплянн українських снарядів на територію РФ – Кулеба

Українська сторона ініціює проведення міжнародного розслідування інформації про нібито потрапляння українських снарядів на територію РФ в Ростовській області, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Я вчора заявив і підтверджую, що Україна закликає провести неупереджене міжнародне розслідування нібито потрапляння нібито українських снарядів на територію Росії. Про це вчора повідомляли російські ЗМІ. Нам нема чого приховувати, ми знаємо, що жодних позиційних обстрілів Україна не проводила", – сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в неділю.

Раніше на сайті Слідчого комітету (СК) РФ з'явилося повідомлення про намір розслідувати вибух снаряда в Ростовській області. За даними російських ЗМІ, "снаряд, який був випущений з території України, розірвався в Ростовській області на відстані близько кілометра від кордону".

Кулеба спростував звинувачення в нібито потраплянні українських снарядів на територію РФ.