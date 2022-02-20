Події

09:05 20.02.2022

Минулої доби на тимчасово окупованій території зафіксовано 134 одиниці військової техніки

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Минулої доби на тимчасово окупованій території зафіксовано 134 одиниці військової техніки

Минулої доби виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 134 одиниці військової техніки озброєних формувань РФ, розміщених із порушенням Мінських домовленостей, повідомляють у пресслужбі штабу Операції об'єднаних сил України.

Зокрема, були зафіксовані буксировані гаубиці, РСЗВ, самохідні гаубиці, танки, ЗРК, буксована протитанкова гармата.

У штабі зазначають, що "зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про ведення ними активних заходів бойової підготовки для створення умов подальшої ескалації напруги на лінії зіткнення".

"Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем і продовжують виконувати завдання щодо відображення та стримування збройної агресії РФ. Збройні Сили України дотримуються Мінських домовленостей та відкривають вогонь виключно у тих випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу життю та здоров'ю українських воїнів та мирних громадян" , – підсумувала пресслужба.

 

 

Теги: #донбас #техніка #оос
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