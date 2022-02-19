Глава британського МЗС вважає, що світові потрібна нова система колективної безпеки

Світу потрібна нова система, яка гарантує безпеку, заявила в суботу глава британського МЗС Ліз Трасс.

"Тієї системи глобальної безпеки, яка у нас є зараз, недостатньо для вирішення нових проблем, з якими ми стикаємося", - сказала вона, під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

Трасс зазначила, що, на її думку, нова система має включати і Китай. "Ми не можемо опинитися у ситуації, коли одна частина світу бере на себе певні зобов'язання, а інша – ні", - вважає вона.

Вона також припустила, що Заходу потрібно робити більше зусиль, щоб не відставати від потенційних супротивників у таких галузях, як гіперзвукова зброя, космічні технології.