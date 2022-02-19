Спецпредставник ОБСЄ в Україні та ТКГ закликав до недопущення погіршення гуманітарної ситуації на Донбасі

Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі Мікко Кіннунен закликав сторони переговорів щодо мирного врегулювання до недопущення погіршення гуманітарної ситуації на Донбасі.

"Ми несемо відповідальність за те, щоб цивільні особи не розплачувалися за прорахунки чи провокації. Закликаю всіх учасників не допустити подальшого погіршення гуманітарної ситуації з обох боків від лінії дотику та повною мірою дотримуватись норм міжнародного гуманітарного права", - сказано в повідомленні для преси, розміщеному на сайті ОБСЄ у суботу, 19 лютого.

Кіннунен також висловив жаль у зв'язку з тим, що ініційоване ним позачергове засідання Тристоронньої контактної групи на ранок 19 лютого не зібралося через те, що "деякі учасники як умову своєї участі називали певні політичні передумови".

"Я жалкую про це... Саме в такій ситуації слід використовувати будь-яку можливість для розрядки напруженості та зниження ризику небажаних наслідків. Ось уже три дні ми спостерігаємо тривожний ступінь ескалації, включно з військовими діями та підбурювальною риторикою... Я продовжуватиму звертатися до всіх учасників ТКГ з метою деескалації ситуації та повернення до діалогу та дотримання Мінських домовленостей", - сказав він.

Раніше в Українській делегації у ТКГ повідомили, що представники Російської Федерації у Тристоронній контактній групі знову відмовилися брати участь у позачергових переговорах, призначених на 19 лютого з метою термінового обговорення безпекової ситуації на Донбасі, наголосивши, що "неучасть РФ свідчить про її свідомий намір продовжувати нагнітання ситуації".