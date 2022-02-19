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19:01 19.02.2022

Рівень російської пропаганди свідчить про реальну небезпеку для жителів ОРДЛО та сусідніх областей Росії - Подоляк

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Рівень російської пропаганди свідчить про реальну небезпеку для жителів ОРДЛО та сусідніх областей Росії - Подоляк

Гарячкова пропагандистська активність, яку розвели на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) і на сусідній території Ростовської області, може викликати тільки гірку посмішку, вважає радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Такий рівень безглуздості пропагандистів і їхнього політичного забезпечення свідчить про те, що вся ця ситуація становить реальну небезпеку для мирних жителів і на тимчасово окупованій території України, і на сусідній території Росії", - сказав він а інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Так, на його думку, "абсолютно неможливо навіть уявити, щоб кому-небудь в українській армії спало на думку обстрілювати територію Росії, коли поблизу наших кордонів сконцентроване таке угруповання російських військ, і тим паче, коли проводяться навчання ядерних сил Росії".

"По-друге, цей пропагандистський набір Росії з операціями під фейковим прапором відзначався, зокрема під час підготовки війни проти Грузії в 2008 році. По-третє, саме про такі провокації і попереджали на Заході – окупанти самі вчиняють злочинні дії, а звинувачують у цьому Україну", - сказав він.

На думку Подоляка, "демократичний світ точно не повірить в обстріли Ростовської області Росії. Звідки стріляли? Хто стріляв? Очевидно, що це спеціально заготовлені кроки окупантів, щоб виправдати дії проти України".

Теги: #пропаганда #донбас #офіс_президента
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