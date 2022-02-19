Події

17:56 19.02.2022

МЗС ФРН відмовляє громадян Німеччини від поїздок на Україну

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МЗС Німеччини в суботу випустило оновлений інформаційний бюлетень, в якому закликає громадян без потреби не відвідувати Україну.

"Від поїздок на Україну рекомендується утриматися. Німецьких громадян терміново закликаємо негайно покинути країну", - йдеться в документі.

Зазначається, що "напруження між Росією і Україною" через масову присутність російських військових сил поблизу українського кордону "знову наростає".

"У будь-який момент можливе військове зіткнення", - йдеться в бюлетені.

Теги: #німеччина #агресія_рф
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