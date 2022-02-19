Події

16:29 19.02.2022

Персонал представництва НАТО переводять до Львова та Брюсселя - ЗМІ

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Персонал представництва НАТО переводять до Львова та Брюсселя - ЗМІ

Керівництво НАТО вирішило перевести персонал свого українського представництва у Львів і Брюссель у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, повідомила пресофіцер Центру інформації та документації НАТО Оксана Мусієнко "Суспільному".

"НАТО і країни-союзники дуже уважно стежать за ситуацією і оцінюють її і продовжують вживати всіх необхідних заходів. Безпека нашого персоналу є першочерговою, тому персонал переведений до Львова та Брюсселя", - сказала Мусієнко.

Водночас вона зазначила, що офіси НАТО в Україні продовжують працювати.

 

Теги: #нато #евакуація #представництво
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