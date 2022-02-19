Офіс генпрокурора зафіксував дати створення відеозвернень ватажків т. зв. "ЛНР" і "ДНР" з кримінально-процесуальної точки зору - Венедиктова

Україна зафіксувала дати створення файлів відеозвернень ватажків т.зв. "ЛНР" і "ДНР" про масову евакуацію жителів тимчасово окупованих територій з кримінально-процесуальної точки зору, заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Хочу дещо доповнити новину про заяви ватажків "ЛНР" і "ДНР" процесуальними фактами, які для нас із вами мають велике значення. Прокурори зафіксували дати створення файлів коректно і з кримінально-процесуальної точки зору. Чому це важливо - тому що пізніше ми обов'язково притягнемо до кримінальної відповідальності всіх, хто зрежисував цей театр абсурду", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Вона наголосила, що для того, щоб притягнення до відповідальності відбулося не тільки в українських судах, а й у зарубіжних інституціях – "ми повинні поводитися послідовно, професійно і процесуально бездоганно".

"Органи української прокуратури змусять всіх ляльководів і їхніх підопічних відповісти за скоєне", - заявила Венедиктова.

Раніше перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін у Facebook повідомив, що "проросійські ватажки в ОРДЛО заздалегідь підготували своє "евакуаційне відео".

"Аналіз метаданих відеофайлу, здійснений Кіберполом, чітко підтверджує час і дату його створення - 16.02", - повідомив він.