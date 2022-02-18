Події

22:39 18.02.2022

Чехія екстрадує в Україну росіянина, затриманого в 2021 році за українським запитом

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Чехія екстрадує в Україну росіянина, затриманого в 2021 році за українським запитом

Чеські правоохоронці екстрадують в Україну росіянина Александра Франчетті, якого затримали в 2021 році за українським запитом, повідомила пресслужба міністерства внутрішніх справ (МВС).

"18 лютого, Празький міський суд ухвалив рішення щодо видачі Александра Франчетті українським правоохоронним органам. Наразі слідчі передали всі матеріали до Офісу Генерального прокурора для екстрадиції бойовика в Україну, а відтак притягнення його до відповідальності за участь у незаконному збройному формуванні", - йдеться у повідомленні.

Слідчі видали міжнародний ордер на арешт, за яким бойовика затримали чеські правоохоронці в аеропорту Праги.

У відомстві зазначили, що наприкінці 2021 року росіянина затримали чеські колеги за запитом українських правоохоронців. Франчетті підозрюють в участі у незаконному збройному формуванні під час так званої "кримської весни", що сприяло окупації АР Крим.

 

 

 

Теги: #екстрадиція #чехія #росіянин
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