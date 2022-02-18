СБУ: Сьогоднішні події на Донбасі є черговим витком гібридної війни проти України

В ескалації конфлікту на Донбасі зацікавлена виключно РФ, сьогоднішні події на тимчасово окупованій території України є черговим витком гібридної війни проти України, заявляє Служба безпеки України.

"Офіційно повідомляємо: заяви проросійських терористів про нібито плани українських військових розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях є фейком, інструментом для дестабілізації та не відповідають дійсності. Наголошуємо – в ескалації конфлікту зацікавлена виключно країна-агресор та керівники псевдореспублік", - ідеться у заяві СБУ, оприлюдненій у Facebook.

У відомстві наголосили, що співробітники СБУ несуть службу в посиленому режимі, щоб не допустити подальших провокацій, скоєння терористичних актів, диверсій та інших спроб розхитати ситуацію зсередини.

Також у заяві наголошується, що СБУ разом з іншими органами влади готова своєчасно реагувати на будь-які сценарії дестабілізації.

"Закликаємо співвітчизників як у мирних містах та селах, так і на окупованій території України: зберігайте спокій, не піддавайтеся паніці та жодним провокаціям!", - закликали у відомстві.