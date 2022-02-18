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21:25 18.02.2022

Кличко в Мюнхені заявив, що Україна сьогодні протистоїть одній із найсильніших армій світу

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Кличко в Мюнхені заявив, що Україна сьогодні протистоїть одній із найсильніших армій світу

Мер Києва Віталій Кличко на відкритті Мюнхенської конференції під час зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та головою міністерства закордонних справ (МЗС) Німеччини Анналеною Бербок заявив, що Україна сьогодні протистоїть одній із найсильніших армій світу та закликав західних партнерів до підтримки країни.

"Поставив питання Держсекретарю США Ентоні Блінкену і міністру закордонних справ Німеччини Анналені Бербок щодо допомоги партнерів Україні в цей критичний момент. Зокрема, і оборонною зброєю для захисту нашої держави. Зазначив, що Україна сьогодні протистоїть одній з найсильніших армій світу. В той час, як загрозливе загострення на Донбасі свідчить не про деескалацію конфлікту, а - про поглиблення кризи", - сказано в Telegram-каналі Кличка в п'ятницю ввечері.

Мер наголосив, що Блінкен висловив повну підтримку України, проте партнери з Німеччини наразі "вивчають пакет можливої допомоги".

Раніше Кличко зустрівся із лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською.

 

 

 

Теги: #сша #кличко #мюнхен #фрн
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