Україна просить Францію і Німеччину посилити моніторингову місію ОБСЄ для поліпшення верифікації

Українська сторона звернулася до країн-учасниць "нормандської четвірки" з проханням посприяти в розширенні Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр із реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Ми звернулися з проханням до наших партнерів із Німеччини та Франції, щоб допомогли посилити моніторингову місію ОБСЄ, оскільки нам потрібні незалежні спостерігачі, які здійснюватимуть верифікацію. Як ви знаєте, Російська Федерація застосовує інформаційні вкиди, пояснюючи свою агресію, так би мовити, агресією з українського боку. Нам потрібна незалежна верифікація. Саме тому ми звернулися до учасників "норманді" та просимо Німеччину і Францію якнайшвидше вирішити питання з наданням представників у СММ ОБСЄ, які незалежно оцінюватимуть ситуацію", - заявила Верещук на брифінгу щодо ситуації на Донбасі в Офісі президента України у п'ятницю.

Вона уточнила, що Україна готова до співпраці не тільки з СММ ОБСЄ, а і з Міжнародним комітетом Червоного хреста, будь-якими іншими спостережними місіями та міжнародними журналістами, які зможуть провести незалежну верифікацію ситуації на Донбасі.