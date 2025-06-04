Інтерфакс-Україна
Події
19:07 04.06.2025

До Коаліції РЕБ в межах "Рамштайну" планують доєднатися ще 5 країн - Пісторіус

1 хв читати
До Коаліції РЕБ в межах "Рамштайну" планують доєднатися ще 5 країн - Пісторіус

Бельгія, Естонія, Італія, Швеція та Туреччина планують доєднатися до створеної у рамках Контактної групи з питань оборони України Коаліції з радіоелектронної боротьби (РЕБ), повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Завтра і сьогодні група охочих, які прагнуть допомогти в розбудові українських можливостей з радіоелектронної боротьби збільшиться. Бельгія, Естонія, Італія, Швеція та Туреччина хочуть приєднатися до нашої Capability Coalition", - сказав він під час спілкування з журналістами перед зустріччю у форматі "Рамштайн" у середу.

За словами міністри, партнери хочуть забезпечити подальше зміцнення українських можливостей в радіоелектронній боротьбі, що включає забезпечення власних комунікацій, розвідку та перешкоджання комунікаціям противника і захист від дронів.

11 квітня у межах формату "Рамштайн" започаткована нова Коаліція з радіоелектронної боротьби. Тоді до ініціативи приєдналися 10 держав, включно з Україною, які підписали спільний Лист про наміри, що формально дає початок роботи Коаліції РЕБ.

Теги: #реб #розширення #коаліція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:32 10.05.2025
Лідери Коаліції охочих домовилися про санкції у разі відмови РФ від припинення вогню - Зеленський

Лідери Коаліції охочих домовилися про санкції у разі відмови РФ від припинення вогню - Зеленський

20:33 10.05.2025
Речник Путіна заявляє про "свою позицію" РФ щодо припинення вогню у відповідь на пропозиції України, США і Коаліції охочих

Речник Путіна заявляє про "свою позицію" РФ щодо припинення вогню у відповідь на пропозиції України, США і Коаліції охочих

19:30 10.05.2025
Спецпосланець Віткофф має передати Путіну 22 пропозиції від України й партнерів

Спецпосланець Віткофф має передати Путіну 22 пропозиції від України й партнерів

08:48 10.05.2025
До Києва для зустрічі "коаліції рішучих" прибули Макрон, Стармер і Мерц, а також Туск

До Києва для зустрічі "коаліції рішучих" прибули Макрон, Стармер і Мерц, а також Туск

04:25 26.04.2025
США у приватному порядку погодилися підтримати "коаліцію охочих" — ЗМІ

США у приватному порядку погодилися підтримати "коаліцію охочих" — ЗМІ

04:25 26.04.2025
США у приватному порядку погодилися підтримати "коаліцію охочих" — ЗМІ

США у приватному порядку погодилися підтримати "коаліцію охочих" — ЗМІ

23:09 25.04.2025
РФ, Іран, КНДР та КНР створили антиамериканську коаліцію, Україна є індикатором цього - Зеленський

РФ, Іран, КНДР та КНР створили антиамериканську коаліцію, Україна є індикатором цього - Зеленський

16:42 24.04.2025
Громада Києва передала бійцям Сил оборони 2500 БпЛА та системи РЕБ

Громада Києва передала бійцям Сил оборони 2500 БпЛА та системи РЕБ

19:25 21.04.2025
IT-коаліція передала Україні обладнання на майже EUR 2 млн – Міноборони України

IT-коаліція передала Україні обладнання на майже EUR 2 млн – Міноборони України

14:10 15.04.2025
В Херсонській області знищено 2 станції РЕБ противника "Борисоглєбськ-2"

В Херсонській області знищено 2 станції РЕБ противника "Борисоглєбськ-2"

ВАЖЛИВЕ

Потрібно повністю перекрити Росії доступ до ресурсів для ведення війни - Єрмак

Трамп поговорив з Путіним, назвав розмову "хорошою, але не такою, що призведе до негайного миру

Умєров після "Рамштайну" оголосив про нову ініціативу щодо інвестування у виробництво зброї

Посольство США попереджає про загрозу масованих повітряних атак на територію України

Єрмак після зустрічі з Рубіо: Домовились координувати подальші дії

ОСТАННЄ

Потрібно повністю перекрити Росії доступ до ресурсів для ведення війни - Єрмак

Умєров за результатами зустрічі "Рамштайну": У 2025 році безпекова допомога перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни

Міністр оборони Великої Британії про спецоперацію СБУ "Павутина": Знімаю капелюха

Триває візит української делегації до Вашингтону– Жовква

Суд заочно виніс вирок зраднику Шарію та присудив йому 15 років ув'язнення

Умєров підтвердив, що Україна мала проблеми з закупівлею китайських Mavic і зараз "заповнює прогалину" українською продукцією

Трамп поговорив з Путіним, назвав розмову "хорошою, але не такою, що призведе до негайного миру

US Embassy warns of risk of significant air attacks on Ukrainian territory

Паліса закликав сенаторів США підтримати закон Грема про посилення антиросійських санкцій

Умєров після "Рамштайну" оголосив про нову ініціативу щодо інвестування у виробництво зброї

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА