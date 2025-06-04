До Коаліції РЕБ в межах "Рамштайну" планують доєднатися ще 5 країн - Пісторіус

Бельгія, Естонія, Італія, Швеція та Туреччина планують доєднатися до створеної у рамках Контактної групи з питань оборони України Коаліції з радіоелектронної боротьби (РЕБ), повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Завтра і сьогодні група охочих, які прагнуть допомогти в розбудові українських можливостей з радіоелектронної боротьби збільшиться. Бельгія, Естонія, Італія, Швеція та Туреччина хочуть приєднатися до нашої Capability Coalition", - сказав він під час спілкування з журналістами перед зустріччю у форматі "Рамштайн" у середу.

За словами міністри, партнери хочуть забезпечити подальше зміцнення українських можливостей в радіоелектронній боротьбі, що включає забезпечення власних комунікацій, розвідку та перешкоджання комунікаціям противника і захист від дронів.

11 квітня у межах формату "Рамштайн" започаткована нова Коаліція з радіоелектронної боротьби. Тоді до ініціативи приєдналися 10 держав, включно з Україною, які підписали спільний Лист про наміри, що формально дає початок роботи Коаліції РЕБ.