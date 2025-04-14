Інтерфакс-Україна
Події
23:42 14.04.2025

Голова МЗС Польщі: ми підримуємо розширення ЄС на основі заслуг

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час засідання Ради закордонних справ у Люксембурзі підтримав розширення Європейського Союзу, повідомляє пресслужба МЗС Польщі.

"Польське головування підтримує розширення ЄС на основі заслуг. Сьогодні це геостратегічна інвестиція в мир, безпеку та стабільність. Метою є прогрес у вступі на Сході і Балканах", - заявив Сікорський, вказується у повідомленні в Х.

Джерело: https://x.com/MSZ_RP/status/1911861449770549428

Теги: #польща #розширення #єс

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