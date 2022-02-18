Події

20:36 18.02.2022

Верещук закликає жителів із неконтрольованих територій їхати на територію під контролем України

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Верещук закликає жителів із неконтрольованих територій їхати на територію під контролем України

Віцепрем'єр-міністр - міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала жителів ОРДЛО виїжджати на підконтрольну українському уряду територію.

"Я хочу сказати тим людям, які зараз вирішують, що їм робити, я говорю до тих людей, які на тимчасово окупованій території, які бояться за своїх дітей, які бояться за свої сім'ї: їдьте до нас, знайдіть спосіб перетнути КПВВ або в інший спосіб, ми вас чекаємо. Ми створимо всі можливі умови для того, щоб ви мали де жити, щоб ви мали що їсти, для того, щоб ви відчували, що ви не одні", - заявила Верещук на брифінгу щодо ситуації на Донбасі в Офісі президента України у п'ятницю.

Теги: #україна #донбас
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