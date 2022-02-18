РФ відмовилася від участі в ініційованому Україною позачерговому засіданні ТКГ у зв’язку з обстрілами на Донбасі

Представники Росії у Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу відмовилися від участі в ініційованому Україною позачерговому засіданні ТКГ у зв’язку з обстрілами на Донбасі.

"Українська делегація у Тристоронній контактній групі повідомляє, що, на жаль, позачергове засідання ТКГ, скликане на 18:00 18 лютого 2022 року з ініціативи координатора ОБСЄ у ТКГ не відбулося через відмову російської сторони", - повідомляється на сторінці Української делегації у ТКГ.

Як повідомляється, Україна підтверджує свою готовність до негайного обговорення в рамках Тристоронньої контактної групи питань деескалації щодо безпекової ситуації на лінії розмежування для запобігання будь-яким провокаціям та припинення поширення в інформаційному просторі панічних настроїв.