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18:43 18.02.2022

Україна закликає міжнародну спільноту негайно засудити провокації РФ на Донбасі - МЗС

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Україна закликає міжнародну спільноту негайно засудити провокації РФ на Донбасі - МЗС

Україна не проводить і не планує диверсій на Донбасі та закликає міжнародну спільноту негайно засудити провокації РФ та її окупаційних адміністрацій на Донбасі, які підвішують процес політико-дипломатичного врегулювання, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"У зв'язку із звинуваченнями з боку російської сторони про нібито підготовку Україною збройного наступу на Донбасі МЗС України заявляє про таке. Українські громадяни живуть по обидва боки лінії розмежування. Їхній мир, безпека та добробут є абсолютним пріоритетом для Української держави. Твердження про нібито намір української влади розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях не відповідають дійсності", - написав Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

Спікер наголосив, що Україна не проводить і не планує диверсій на Донбасі, а також категорично відкидає спроби Росії загострити безпекову ситуацію.

"Залишаємося непохитно відданими політико-дипломатичному врегулюванню, разом із партнерами докладаємо максимальних зусиль, аби знизити напругу та втримати ситуацію в руслі дипломатичного діалогу. Натомість ми спостерігаємо, як Російська Федерація розгортає кампанію із поширення масованої дезінформації, збільшує кількість обстрілів українських позицій та цивільної інфраструктури з забороненої Мінськими угодами зброї та ескалює безпекову ситуацію", - зазначив Ніколенко.

У МЗС також закликали іноземні держави та міжнародні організації "негайно засудити провокації Російської Федерації та її окупаційних адміністрацій на Донбасі, які підважують процес політико-дипломатичного врегулювання".

"Відсутність належної реакції або нейтральна позиція лише підігруватимуть ескалації ситуації з боку Росії", - підсумував він.

 

Теги: #провокації #мзс #агресія_рф #ніколенко
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