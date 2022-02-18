Події

17:25 18.02.2022

Подаровані Таллінном Javelin прибули до України, їх спрямовують на фронт - посол Естонії

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Подаровані Таллінном Javelin прибули до України, їх спрямовують на фронт - посол Естонії

У п'ятницю до України прибули американські переносні протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) Javelin, подаровані Естонією, повідомив посол Естонії у Києві Каімо Кууск (Kaimo Kuusk).

"Javelin на місці. Їх прийняли заступник міністра оборони України та командувач тилу. Ми разом із військовим аташе Естонії передали їх українцям", - сказав Кууск порталу телерадіомовлення ERR.

За словами Кууска, Javelin відправлять одразу "у військові частини та на фронт". Він не став уточнювати кількість ракет, які прибули до України.

Теги: #естонія #агресія_рф #javelin
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