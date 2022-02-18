Блінкен: Обстріли України за останні 48 годин - це частина російського сценарію, спрямованого на створення неправдивих провокацій для початку агресії

Обстріли України, що фіксуються протягом останніх 48 годин, - це частина російського сценарію, який уже діє і спрямований на створення неправдивих провокацій для початку агресії РФ проти України, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Навіть незважаючи на те, що ми робимо все можливе, щоб прояснити, що існує дипломатичний шлях, що відмінності мають бути вирішені через діалог, через дипломатію, ми глибоко занепокоєні, що це не той шлях, який Росія обрала. Все, що ми бачили, зокрема те, що ви описали за останні 48 годин, - це частина сценарію, який уже діє - створення неправдивих провокацій, щоб потім на них була відповідь, на ці провокації, і потім, зрештою, вчинення нової агресії проти України", - сказав Блінкен на Мюнхенській конференції з безпеки у п'ятницю.

Держсекретар додав, що дуже важливо "проливати світло на те, що відбувається".

"Можливо, це перемістить Росію на інший шлях. Ми залишаємося повністю підготовленими з нашими колегами брати участь у дипломатії, але ми маємо бути поінформовані історією. Ви згадали 2014 рік, я також хочу згадати 2008-й у Грузії. І ми також маємо бути поінформовані фактами, й факти свідчать про те, що незважаючи на те, що Росія сказала в останні дні про відведення військ від кордону, цього не відбулося. Навпаки - ми бачимо додаткові війська, які підходять до кордону", - зазначив Блінкен.