Інтерфакс-Україна
Події
16:08 01.08.2025

Жителя Львова засуджено до 7 років ув’язнення за виправдовування у TikTok збройної агресії РФ

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Жителя Львова засуджено до 7 років ув’язнення за виправдовування у TikTok збройної агресії РФ

Суд засудив до семи років ув’язнення мешканця Львова, який у соцмережах виправдовував збройну агресію РФ, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Прокурори у суді довели, що засуджений упродовж 2024 року створював відеороліки, у яких висловлював любов і пошану до громадян рф та особисто до президента держави-агресора, та поширював їх у соціальній мережі TikTok", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в п’ятницю.

Чоловік теж підтримував перебування збройних сил РФ на території України та переконував у правомірності неспровокавного збройного нападу держави-агресора на Україну з метою загарбання її території.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Офісу генерального прокурора та Львівської обласної прокуратури суд визнав його винним у виправдуванні, визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України) та засудив до семи років позбавлення волі.

Теги: #агресія_рф #tiktok

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