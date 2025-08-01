Жителя Львова засуджено до 7 років ув’язнення за виправдовування у TikTok збройної агресії РФ

Суд засудив до семи років ув’язнення мешканця Львова, який у соцмережах виправдовував збройну агресію РФ, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Прокурори у суді довели, що засуджений упродовж 2024 року створював відеороліки, у яких висловлював любов і пошану до громадян рф та особисто до президента держави-агресора, та поширював їх у соціальній мережі TikTok", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в п’ятницю.

Чоловік теж підтримував перебування збройних сил РФ на території України та переконував у правомірності неспровокавного збройного нападу держави-агресора на Україну з метою загарбання її території.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Офісу генерального прокурора та Львівської обласної прокуратури суд визнав його винним у виправдуванні, визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України) та засудив до семи років позбавлення волі.