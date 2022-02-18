Україна постійно отримує розвіддані від партнерів, зокрема від США – Резніков

Україна отримує розвідувальні дані від своїх партнерів на постійній основі, зокрема і від США, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Ми отримуємо дані від наших партнерів на постійній основі... Тому ми бачимо все, що відбувається біля наших кордонів і порівнюємо дані наших партнерів із даними нашої розвідки, зіставляємо їх... у режимі реального часу", - сказав Резніков під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді у п'ятницю, відповідаючи на запитання, чи отримує Україна розвіддані від США.

Він зазначив, що за безпілотними летальними апаратами Військово-повітряних сил США над Україною можна спостерігати за ресурсом Flight Radar.

За словами Резнікова, такі польоти дозволяє угода відомств двох країн.