Події

12:28 18.02.2022

У Києві в суботу вдень невеликий дощ, температура +6-8°

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У Києві в суботу вдень невеликий дощ, температура +6-8°

У вихідні дні над територією України продовжить панувати тепле атлантичне повітря, яке переміщається із західної Європи, хоча найближчої ночі температура трохи знизиться.

Як прогнозує Укргідрометцентр, у суботу, 19 лютого, буде вітряно у більшості областей України, крім південних та південно-східних. Пройде невеликий дощ, але вже в неділю вітер стихне, а опади поступово припиняться.

Вночі у західній частині України невеликий дощ із мокрим снігом, удень у всій Україні, крім півдня та південного сходу, невеликий дощ. Уночі та вранці у Карпатському регіоні на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, уночі та вранці у західних та більшості північних областей, удень на більшій частині території країни пориви 15-20 м/с, на заході вдень місцями 25-30 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла, у південній частині до 12°; у Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень 0-2° тепла.

У Києві в ніч на суботу без істотних опадів, удень невеликий дощ, уранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с, температура вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві за весь час метеорологічних спостережень 19 лютого найвища температура вдень була +10,8°С у 1925 році, найнижча вночі -24,3°С у 1954 році.

У неділю, 20 лютого, майже у всій Україні без істотних опадів, лише вночі у східних областях очікується невеликий дощ із мокрим снігом. У північно-східних областях та Карпатському регіоні вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах подекуди пориви 20-25 м/с.

Температура повітря вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла, в Україні, крім півночі та сходу, місцями 10-13° тепла; у Карпатах уночі та вдень 1-6° морозу

У Києві у неділю без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 6-8°.

Теги: #погода #укргідрометцентр
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