Мінкульт України вніс російського телеведучого Дмитра Кисельова до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці

Міністерство культури та інформаційної політики України внесло російського телеведучого, генерального директора інформаційного агентства "Росія сьогодні" Дмитра Кисельова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Після оновлення переліку на сьогодні в ньому є 209 осіб.

Як повідомлялося, у 2021 році за поданням Служби безпеки України до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, було внесено 103 особи, водночас за цей період з нього виключено 55 осіб.