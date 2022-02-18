Підконтрольні РФ формування напередодні вели вогонь у районі 30 українських населених пунктів - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що минулої доби із 60 обстрілів української території 43 було здійснено із забороненої зброї.

"За минулу добу ворог здійснив 60 обстрілів, з яких 43 - із забороненої зброї, застосував ствольну артилерію, міномети різних калібрів, гранатомети, стріляв із танків та ПТРК", - сказав Резніков під час виступу на засіданні Верховної Ради в п'ятницю.

За його словами, обстріли розпочалися близько 5-ї години ранку і з перервами тривали до 14:00, "потім був сплеск після 22:00".

"Вони відбувалися… по всій лінії зіткнення від Станиці Луганської до Широкиного. Загалом підконтрольні Росії незаконні збройні формування вели вогонь у районі 30 українських населених пунктів", - наголосив Резніков.

Як повідомлялося, у Луганській області у четвер вранці внаслідок застосування російськими найманцями важкого артилерійського озброєння снаряди влучили в будівлю дитсадка у Станиці Луганській. Унаслідок обстрілу постраждали дві жінки та один чоловік. Загалом у закладі під час обстрілу перебувало 20 дітей та 18 працівників, повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Північ".

Близько 10:25 у четвер відбувся обстріл з боку тимчасово окупованої території по населеному пункту смт Врубівка, унаслідок чого один зі снарядів потрапив у двір Врубівського ліцею Попаснянської міської територіальної громади. На момент обстрілу в ліцеї перебували 30 учнів та 14 осіб персоналу. Інформацію про постраждалих та руйнування уточнюють.

Слідчі Служби безпеки України (СБУ) розпочали досудове розслідування за фактами вчинення бойовиками обстрілів селищ Станиця Луганська та Врубівка з використанням озброєння, забороненого Мінськими угодами, повідомляє СБУ.