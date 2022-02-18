Події

10:57 18.02.2022

Четверо людей загинули під час пожежі у багатоквартирному будинку в Інкермані в окупованому Криму

1 хв читати
Четверо людей загинули під час пожежі у багатоквартирному будинку в Інкермані в окупованому Криму

Жертвами пожежі у багатоквартирному дерев'яному двоповерховому будинку в м. Інкерман біля окупованого РФ Севастополя, за попередньою інформацією, стали чоловік, жінка та двоє дітей.

"За попередньою інформацією, є загиблі. Одна сім'я - чотири особи. Інвалід-чоловік, мама та двоє дітей", - зазначив незаконний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв журналістам на місці події у п'ятницю.

За його даними, тіл поки що не знайдено, висновок про їх загибель зроблено зі свідчень: із сім'єю проживав чоловік, який вистрибнув із вікна.

За інформацією МНС, площа пожежі становила 320 кв. м. Її гасили 80 рятувальників.

Раніше повідомлялося про двох постраждалих під час пожежі, їх госпіталізовано.

Загалом у будинку, який у 2021 році було визнано аварійним, 12 квартир, у них проживають понад 30 осіб. Їх евакуйовано до пункту тимчасового розміщення, розгорнутого на базі місцевого будинку культури.

Теги: #крим #пожежа
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:42 17.02.2022
Рада передала в держвласність приміщення Кафедрального собору князя Володимира і княгині Ольги в Сімферополі

Рада передала в держвласність приміщення Кафедрального собору князя Володимира і княгині Ольги в Сімферополі

08:50 16.02.2022
Підрозділи ПВО повертаються в місця постійної дислокації після навчань у Криму - Міноборони РФ

Підрозділи ПВО повертаються в місця постійної дислокації після навчань у Криму - Міноборони РФ

18:57 15.02.2022
Голова "Суспільного" Чернотицький: Шахраї не можуть представляти Україну на "Євробаченні"

Голова "Суспільного" Чернотицький: Шахраї не можуть представляти Україну на "Євробаченні"

16:35 15.02.2022
Держприкордонслужба не видавала Аліні Паш довідку про законність перетину нею адмінмежі з Кримом

Держприкордонслужба не видавала Аліні Паш довідку про законність перетину нею адмінмежі з Кримом

15:46 14.02.2022
Меджліс не переноситиме свій офіс із Києва у разі вторгнення РФ

Меджліс не переноситиме свій офіс із Києва у разі вторгнення РФ

07:00 14.02.2022
Рятувальники ліквідували пожежу в київській гімназії

Рятувальники ліквідували пожежу в київській гімназії

06:55 14.02.2022
У Києві горить гімназія, постраждалих немає

У Києві горить гімназія, постраждалих немає

17:01 10.02.2022
Українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків і затримань кримських татар у тимчасово окупованому Криму

Українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків і затримань кримських татар у тимчасово окупованому Криму

15:34 10.02.2022
Резніков очікує заборони для російських кораблів заходити до світових портів у відповідь на блокаду портів України

Резніков очікує заборони для російських кораблів заходити до світових портів у відповідь на блокаду портів України

13:07 10.02.2022
Рішення РФ блокувати акваторії морів під приводом навчань загрожує суверенітету України в територіальних водах – ВМС ЗСУ

Рішення РФ блокувати акваторії морів під приводом навчань загрожує суверенітету України в територіальних водах – ВМС ЗСУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Підконтрольні РФ формування напередодні вели вогонь у районі 30 українських населених пунктів - Резніков

Зеленський виступить на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу о 16:30

В Україні за добу виявили 34 938 нових випадків захворювання на COVID-19, одужало 29 254 людини, 282 померло

За добу російські найманці на Донбасі 60 разів порушили режим тиші, від початку поточної доби зафіксовано 6 обстрілів

Президент США організує зустріч лідерів ЄС і НАТО щодо України - офіс прем'єр-міністра Канади

ОСТАННЄ

Резніков: Ми не підтверджуємо відведення військ РФ від кордонів

Члени Ради безпеки ООН підтвердили, що попри заяви Москви про відведення військ від українського кордону, вони не бачать ознак деескалації – МЗС України

Підконтрольні РФ формування напередодні вели вогонь у районі 30 українських населених пунктів - Резніков

Зеленський виступить на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу о 16:30

Мінськ звинувачує країни ЄС, що межують із Білоруссю, у невиконанні домовленості щодо пропуску вантажівок

В Україні майже 94% вчителів вакциновано від COVID-19 двома дозами - Міносвіти

На Прикарпатті в результаті шквального вітру постраждала будівля ліцею та маршрутний мікроавтобус

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 419,6 млн

В Україні за добу виявили 34 938 нових випадків захворювання на COVID-19, одужало 29 254 людини, 282 померло

За добу російські найманці на Донбасі 60 разів порушили режим тиші, від початку поточної доби зафіксовано 6 обстрілів

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА