Четверо людей загинули під час пожежі у багатоквартирному будинку в Інкермані в окупованому Криму

Жертвами пожежі у багатоквартирному дерев'яному двоповерховому будинку в м. Інкерман біля окупованого РФ Севастополя, за попередньою інформацією, стали чоловік, жінка та двоє дітей.

"За попередньою інформацією, є загиблі. Одна сім'я - чотири особи. Інвалід-чоловік, мама та двоє дітей", - зазначив незаконний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв журналістам на місці події у п'ятницю.

За його даними, тіл поки що не знайдено, висновок про їх загибель зроблено зі свідчень: із сім'єю проживав чоловік, який вистрибнув із вікна.

За інформацією МНС, площа пожежі становила 320 кв. м. Її гасили 80 рятувальників.

Раніше повідомлялося про двох постраждалих під час пожежі, їх госпіталізовано.

Загалом у будинку, який у 2021 році було визнано аварійним, 12 квартир, у них проживають понад 30 осіб. Їх евакуйовано до пункту тимчасового розміщення, розгорнутого на базі місцевого будинку культури.