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10:54 18.02.2022

Зеленський виступить на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу о 16:30

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Зеленський виступить на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу о 16:30

У п'ятницю, 18 лютого, розпочинається 58-ма Мюнхенська конференція з безпеки (MSC), яка цього року відбувається у своєму звичайному місці - готелі Bayerischer Hof.

Офіційне відкриття конференції намічено на 14:30 за київським часом і розпочнеться з вітального слова голови Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганга Ішингера.

Як зазначено в програмі події, заява президента України Володимира Зеленського та подальша дискусія з ним намічені на суботу, 19 лютого, о 16:30-17:00 за київським часом. Модератором дискусії з главою держави під назвою "Пермакриза Європи: Україна та європейська безпека" буде провідний міжнародний журналіст CNN London Крістіан Аманпур. Раніше в Офісі президента України повідомили, що рішення про участь у саміті Мюнхенської конференції з безпеки Зеленський прийматиме з огляду на ситуацію в країні.

Крім того, як очікується, Зеленський на полях конференції зустрінеться в суботу вдень із віцепрезидентом США Камалою Гарріс.

У конференції візьмуть участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар ОБСЄ Гельга Марія Шмід, президент Європейської ради Шарль Мішель, віцепрезидент Єврокомісії та верховний комісар із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, міністр закордонних справ Китаю Ван І, міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, державний секретар Великої Британії Елізабет Трасс, канцлер Німеччини Олаф Шольц, державний секретар США Ентоні Блінкен, віцепрезидент США Камала Гарріс, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, президент Фінляндії Саулі Нііністіо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, спеціальний посланник президента США з питань клімату Джон Керрі, колишній президент Естонії Керсті Кальюлайд та інші.

ЗМІ повідомили, що на полях Мюнхенської конференції з безпеки міністри закордонних справ країн G7 планують провести екстрену зустріч щодо ситуації навколо України, щоб підтвердити єдину позицію "Великої сімки" стосовно цієї проблеми. Зазначено, що на порядку денному зустрічі будуть санкції, які планується застосувати проти РФ у разі її вторгнення в Україну.

Крім того, 19 лютого з нагоди Мюнхенської конференції безпеки Ялтинська європейська стратегія (YES) та Фонд Віктора Пінчука проведуть п’ятий Український ланч у Мюнхені на тему "Безпека Європи вирішується в Україні". Онлайн-трансляція Українського ланчу в Мюнхені розпочнеться 19 лютого о 14:30 за київським часом.

Організатори конференції повідомили, що Мюнхенська конференція з безпеки 2022 року залишиться вірною своїм традиційним форматам, але прийматиме менше гостей та представників ЗМІ, а також менше делегацій, щоб гарантувати здоров'я та безпеку її учасників та мюнхенської громадськості. Також на конференції обіцяють представити низку інноваційних форматів участі на додачу до традиційних заходів.

Теги: #зеленський #мюнхенська_конференція
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