Події

07:07 18.02.2022

Ситуація в зоні проведення ООС контрольована, Об'єднані Сили сьогодні в постійній бойовій готовності

1 хв читати
Ситуація в зоні проведення ООС контрольована, Об'єднані Сили сьогодні в постійній бойовій готовності

Ситуація у зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) залишається напруженою протягом 17 лютого, але повністю контрольованою, Об'єднані сили є в постійній бойовій готовності, заявив головнокомандувач ООС Олександр Павлюк.

"Ситуація в зоні проведення Операції Об'єднаних сил залишається напруженою упродовж усього дня, але вона контролюється... Об'єднані Сили наразі в постійній бойовій готовності. На будь-які дії, вчинені з боку агресора відповідатимуть чітко та рішуче. Вогонь у відповідь застосовується лише тоді, коли є загроза військовослужбовцям та всі способи припинити вогонь супротивника за допомогою моніторингової місії ОБСЄ вичерпані", - заявив Павлюк в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер.

Він також додав, що наразі не спостерігається ознак просування незаконних збройних формувань ОРДЛО у бік України.

"Ймовірності повномасштабного вторгнення в Україну ми зараз не бачимо. Це провокація (з боку РФ – ІФ) та гра м'язами", - сказав Павлюк.

Він додав, що упродовж доби, 17 лютого, на Донбасі було зареєстровано 50 обстрілів, 41 із них із забороненого Мінськими домовленостями озброєння – артилерія і міномети.

 

 

 

Теги: #донбас #зсу #обстріли
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:00 17.02.2022
Україна не планує наступальних операцій чи обстрілів на Донбасі – заява Головкома ЗСУ

Україна не планує наступальних операцій чи обстрілів на Донбасі – заява Головкома ЗСУ

20:28 17.02.2022
Штаб ООС повідомляє про 47 обстрілів на Донбасі на 19.00

Штаб ООС повідомляє про 47 обстрілів на Донбасі на 19.00

16:51 17.02.2022
Штаб ООС на 15:00 зафіксував 42 обстріли на лінії зіткнення на Донбасі

Штаб ООС на 15:00 зафіксував 42 обстріли на лінії зіткнення на Донбасі

15:42 17.02.2022
Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Донбасі

Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Донбасі

15:35 17.02.2022
Пентагон збирає дані про те, що відбувається на Донбасі

Пентагон збирає дані про те, що відбувається на Донбасі

15:31 17.02.2022
Кількість обстрілів на Донбасі збільшилася до 34, поранено двох військовослужбовців - штаб ООС

Кількість обстрілів на Донбасі збільшилася до 34, поранено двох військовослужбовців - штаб ООС

15:04 17.02.2022
У Нацполіції обіцяють оперативну реакцію та допомогу громадянам у разі обстрілів мирних населених пунктів

У Нацполіції обіцяють оперативну реакцію та допомогу громадянам у разі обстрілів мирних населених пунктів

14:38 17.02.2022
У Донецькій області від обстрілів російських найманців постраждали два міста та три селища

У Донецькій області від обстрілів російських найманців постраждали два міста та три селища

14:27 17.02.2022
Зеленський назвав провокацією обстріл у Станиці Луганській та наголосив на важливості присутності в Україні дипломатів та ОБСЄ

Зеленський назвав провокацією обстріл у Станиці Луганській та наголосив на важливості присутності в Україні дипломатів та ОБСЄ

14:17 17.02.2022
СБУ відкрила справу за фактами обстрілів бойовиками дитсадка та школи на Луганщині

СБУ відкрила справу за фактами обстрілів бойовиками дитсадка та школи на Луганщині

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна не планує наступальних операцій чи обстрілів на Донбасі – заява Головкома ЗСУ

Штаб ООС повідомляє про 50 обстрілів на Донбасі на 22.00

Данілов: Повномасштабної військової операції з боку РФ не спостерігається, але є провокації, які мають на меті, щоб Україна почала відповідати військовим шляхом

Штаб ООС повідомляє про 47 обстрілів на Донбасі на 19.00

Україна віддана мирному вирішенню російсько-українського конфлікту, але в разі ескалації захищатиме себе - постпред України при ООН

ОСТАННЄ

Президент США обговорив із прем'єр-міністром Італії дипломатичні зусилля щодо ситуації навколо України

ДМС: В Україні не спостерігається ажіотажу щодо оформлення паспортів для виїзду за кордон

Сенат США ухвалив резолюцію на підтримку України

Франція, ФРН і ще чотири країни Європи закликали РФ не визнавати незалежність "ДНР" та "ЛНР"

ЮНІСЕФ: Діти на сході України повинні мати доступ до безпечної освіти та право на безпечне дитинство

У Станиці Луганській в результаті вечірнього обстрілу постраждало 3 житлові будинки, у двох місцях перебито газопровід

18 лютого: Яке свято сьогодні

Штаб ООС повідомляє про 50 обстрілів на Донбасі на 22.00

У зв'язку з обстрілом дитсадка в Станиці Луганській Боррель виступив із заявою

Данілов: Повномасштабної військової операції з боку РФ не спостерігається, але є провокації, які мають на меті, щоб Україна почала відповідати військовим шляхом

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА