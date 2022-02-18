Ситуація в зоні проведення ООС контрольована, Об'єднані Сили сьогодні в постійній бойовій готовності

Ситуація у зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) залишається напруженою протягом 17 лютого, але повністю контрольованою, Об'єднані сили є в постійній бойовій готовності, заявив головнокомандувач ООС Олександр Павлюк.

"Ситуація в зоні проведення Операції Об'єднаних сил залишається напруженою упродовж усього дня, але вона контролюється... Об'єднані Сили наразі в постійній бойовій готовності. На будь-які дії, вчинені з боку агресора відповідатимуть чітко та рішуче. Вогонь у відповідь застосовується лише тоді, коли є загроза військовослужбовцям та всі способи припинити вогонь супротивника за допомогою моніторингової місії ОБСЄ вичерпані", - заявив Павлюк в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер.

Він також додав, що наразі не спостерігається ознак просування незаконних збройних формувань ОРДЛО у бік України.

"Ймовірності повномасштабного вторгнення в Україну ми зараз не бачимо. Це провокація (з боку РФ – ІФ) та гра м'язами", - сказав Павлюк.

Він додав, що упродовж доби, 17 лютого, на Донбасі було зареєстровано 50 обстрілів, 41 із них із забороненого Мінськими домовленостями озброєння – артилерія і міномети.