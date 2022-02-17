ВАКС доручив НАБУ доставити викритого у хабарництві депутата Кузміних на засідання з обрання запобіжного заходу 24 лютого

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) доручив Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) забезпечити приведення підозрюваного в хабарництві народного депутата Сергія Кузьміних на засідання з обрання йому запобіжного заходу 24 лютого.

"Слідчий суддя постановив здійснити привід підозрюваного Кузьміних… на судове засідання, призначене на 10:00 24 лютого, до приміщення Вищого антикорупційного суду… для розгляду клопотання… про застосування до підозрюваного Кузьміних запобіжного заходу у вигляді тримання за вартою", - йдеться в ухвалі, винесеній слідчим суддею ВАКС Олегом Ткаченком.

Виконання ухвали ВАКС доручено НАБУ, контроль за виконанням судового рішення покладено на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Трансляція засідання відбувалася на Youtube-каналі ВАКС: https://www.youtube.com/watch?v=JFcPmL13HFk

Раніше засідання з обрання запобіжного заходу Кузьміних неодноразово відкладали: то через неможливість встановити особу через відсутність документів, то через перебування Кузьміних у Житомирі та необхідність ознайомлення його з матеріалами справи, потім заявляли клопотання про відвід судді. На засіданні в четвер, 17 лютого, Кузьміних не було.

Як повідомлялося, 7 лютого НАБУ повідомило про затримання оголошеного в розшук народного депутата України Сергія Кузьміних, викритого на одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди. Сторона обвинувачення просила суд про арешт нардепа із альтернативою застави.

28 січня НАБУ викрило Кузьміних під час одержання хабара у 558 тис. грн. "За інформацією слідства, депутат отримав кошти за сприяння в укладанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області", - повідомляло НАБУ.

Речниця фракції "Слуга народу" в парламенті Юлія Палійчук повідомила, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив інформацію НАБУ про причетність Кузьміних до одержання хабара в розмірі 558 тис. грн. генпрокурор Ірина Венедіктова 31 січня повідомила, що підписала підозру нардепу.

За інформацією САП, під час досудового розслідування встановлено, що депутат одержав неправомірну вигоду за вплив на ухвалення рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, а саме забезпечення перемоги у низці тендерів із закупівлі обладнання на кошти бюджету, яке здійснювало КП "Лікарня №2 ім. Павлусенка" Житомирської міської ради.

У 2021 році було проведено тендер на закупівлю медичного обладнання на загальну суму понад 40 млн грн, серед яких МРТ, системи ультразвукової діагностики та лапароскопічний набір для хірургічних процедур. Після оплати лікарнею вартості обладнання, а йдеться про систему ультразвукової діагностики, депутат попросив передати йому за сприяння в перемозі 558 тис. грн, що становить 30% від суми договору. За версією слідства, депутат у подальшому планував застосувати таку схему і після перерахування лікарнею коштів згідноо з іншими договорами – 37,5 млн грн, що становить 30% від вартості обладнання для проведення МРТ та понад 398 тис. грн – від вартості лапароскопічного набору для хірургічні процедури.

Згодом НАБУ та САП повідомили про те, що депутат ігнорує неодноразові виклики на слідчі дії. Також в антикорупційних органах заявляють, що ні депутат, ні його захисник не повідомили про медичний заклад, у якому нібито перебуває підозрюваний депутат. 3 лютого НАБУ оголосило Кузьміних у розшук "через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ". Водночас на сайті відомства також було оприлюднено повістку про виклик Кузьміних на допит на 10:00 7 лютого.

Сам Кузьміних у Facebook заявив про готовність брати участь у процесуальних діях і що тримає постійний зв'язок з НАБУ, водночас ніколи не отримував від них жодних повісток та здивований інформацією про оголошення його в розшук.