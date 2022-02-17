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19:13 17.02.2022

Британія засуджує дії Держдуми РФ, яка запропонувала Путіну визнати "незалежність" т.зв. "Л/ДНР"

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Британія засуджує дії Держдуми РФ, яка запропонувала Путіну визнати "незалежність" т.зв. "Л/ДНР"

Сполучене Королівство засуджує дії Державної думи Росії, депутати якої ухвалили постанову про негайне направлення президенту РФ звернення про необхідність визнання "незалежності" т.зв. "Л/ДНР", заявив міністр Великої Британії з питань Європейського сусідства і Північної та Південної Америки Джеймс Клеверлі.

"Ми засуджуємо дії Держдуми РФ, пов'язані з пропозицією російському президенту визнати незалежність окремих районів Донецької та Луганської областей. Це прямо підриває Мінські домовленості. Російська влада має відхилити цю пропозицію (депутатів Держдуми – ІФ) відповідно до взятих на себе зобов'язань", - сказав Клеверлі під час засідання Ради безпеки ООН у четвер.

При цьому дипломат також нагадав членам засідання про контекст, у якому "підписали Мінські домовленості і в якому зараз живе Україна".

"У березні 2014 року Росія вторглася і незаконно окупувала Крим, грубо порушивши норми міжнародного права. За кілька тижнів у квітні Росія спровокувала конфлікт на Донбасі, який вона продовжує підігрівати і сьогодні. Понад 14 тисяч людей загинули під час нього. Сьогодні український народ знову живе в умовах загрози військового вторгнення. Понад 100 тисяч російських військовослужбовців, важке озброєння, військові кораблі були приведені в бойову готовність на півночі, сході та півдні: від Білорусі до Чорного моря", - наголосив міністр.

За його словами, весь світ чітко бачить, що Москва підвела до українських кордонів необхідну для вторгнення в Україну кількість військових, а тепер привела їх до бойової готовності.

"Протягом кількох останніх днів ми чули, що деякі російські підрозділи повертаються до пунктів постійної дислокації. Проте очевидно, що насправді відбувається зворотне: російські війська продовжують прибувати. Росія скаже, що має право пересувати свої війська своєю територією. Проте ніхто не має право загрожувати використанням сили. Росія відверто не виконує міжнародні зобов'язання, які вона взяла на себе щодо військової відкритості та відмовляється адекватно пояснити причину накопичення військових сил", - наголосив Клеверлі.

Він додав, що дії Москви націлені на "залякування, загрозу та дестабілізацію України". "Ми знаємо про це. Вони знають про це. І міжнародна спільнота теж знає про це", - підсумував дипломат.

Як повідомлялося, 15 лютого Держдума Російської Федерації ухвалила постанову про негайне направлення президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання "незалежності" т.зв. "Л/ДНР".

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що визнання Росією т.зв. "ЛНР" і "ДНР" означатиме свідомий вихід із Мінських домовленостей і завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню.

 

 

Теги: #рф #оон #україна #британія
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