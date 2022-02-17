Кулеба заявив про запуск нового формату співпраці Києва, Лондона та Варшави

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно заявив про запуск нового тристороннього формату співпраці між Україною, Великою Британією і Польщею.

"З радістю повідомляю, що Україна, Велика Британія і Польща розпочинають новий тристоронній формат співпраці", - сказав він на спільній пресконференції з державним секретарем Великої Британії Елізабет Трасс у четвер у Києві.

За словами глави українського зовнішньополітичного відомства, найближчим часом буде оприлюднено спільну заяву трьох країн. Зокрема, в ній ітиметься про те, що Велика Британія і Польща сприятимуть Україні в зусиллях щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України.

Також цей формат передбачатиме поглиблення співпраці в економічній, торговельній, енергетичній співпраці та у боротьбі з дезінформацією. Окрему увагу буде приділено підтримці "Кримської платформи".