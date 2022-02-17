Події

13:45 17.02.2022

Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, очікується у більшості областей України

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Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, очікується у більшості областей України

 У найближчі дві доби теплу, але з опадами та поривчастим вітром погоду в Україні визначатиме атлантичне повітря із Західної Європи, повідомляє Укргідрометцентр.

У п'ятницю, 18 лютого, у більшості областей очікується невеликий дощ, уночі місцями із мокрим снігом.

Вітер переважно північно-західний, на сході – південно-західний, 7-12 м/с. Уночі у всій країні вдень у західній частині пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-6° тепла, вдень 3-8°, у Закарпатській та Одеській областях до 11° тепла.

У Карпатах – уночі помірний, удень невеликий сніг, температура протягом доби 2-7° морозу.

У Києві у п'ятницю невеликий дощ, уночі із мокрим снігом. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, уночі 15-20 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія, найвища температура вдень 18 лютого в Києві була у 2002 році й становила 11,2°, найнижча вночі – 21,1° нижче за нуль у 1985 році.

У суботу, 19 лютого, у західних, удень і в північних та місцями центральних областях невеликий дощ, у Карпатах із мокрим снігом. На решті території без опадів.

У північно-східних областях та Карпатському регіоні вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Уночі у західних областях, удень у всій країні пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат подекуди 25 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, у південній частині 6-11°. У Карпатах уночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У Києві в ніч на суботу без опадів, удень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, удень 15-20 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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