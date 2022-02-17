Події

07:47 17.02.2022

Віцепрезидент США в Мюнхені добиватиметься єдиного підходу союзників до вирішення української проблеми

1 хв читати
Віцепрезидент США в Мюнхені добиватиметься єдиного підходу союзників до вирішення української проблеми

Головним завданням участі віцепрезидента США Камали Гарріс на Мюнхенській безпековій конференції буде довести важливість єдності союзників у ситуації, пов'язаній з українською кризою, заявив журналістам високопоставлений представник американської адміністрації.

У нинішній ситуації, що швидко змінюється, їй треба буде "переконатися, що ми і наші союзники і партнери повністю згодні" з тим, про що Вашингтон попередив Росію.

"Ми направили Росії чітке послання (...), що є два шляхи: ми віддаємо перевагу дипломатії і стримуванню. Але якщо Росія віддасть перевагу агресії, то США готові, наші союзники теж готові", - сказав чиновник на брифінгу, присвяченому участі Гарріс у конференції.

За його словами, Гарріс виступить на конференції з промовою, присвяченою російським загрозам Україні. Очікується, що вона наголосить на необхідності єдності американських та європейських партнерів на випадок загострення ситуації та запевнить союзників у відданості США НАТО.

У рамках участі у конференції заплановані зустрічі Гарріс із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, канцлером Німеччини Олафом Шольцем та українським президентом Володимиром Зеленським, повідомили на брифінгу.

Американські ЗМІ, коментуючи рішення Білого дому відправити Гарріс до Мюнхена, зазначають, що це свідчить про серйозність, з якою адміністрація підходить до нинішньої ситуації навколо України.

 

 

Теги: #сша #мюнхен #конференція #віцепрезидент
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:36 17.02.2022
Міністр оборони США обговорив із європейськими колегами важливість єдності НАТО у ситуації навколо України

Міністр оборони США обговорив із європейськими колегами важливість єдності НАТО у ситуації навколо України

07:33 17.02.2022
Сенат США може проголосувати за резолюцією на підтримку України в четвер

Сенат США може проголосувати за резолюцією на підтримку України в четвер

07:11 17.02.2022
Байден і Шольц обговорили питання посилення східного флангу НАТО у разі нападу РФ на Україну

Байден і Шольц обговорили питання посилення східного флангу НАТО у разі нападу РФ на Україну

22:23 16.02.2022
У держдепі США заявляють про готовність Вашингтона до діалогу з Москвою

У держдепі США заявляють про готовність Вашингтона до діалогу з Москвою

19:08 16.02.2022
Блінкен заявив, що сподівається на відведення військ РФ від України, але поки що його не бачить

Блінкен заявив, що сподівається на відведення військ РФ від України, але поки що його не бачить

15:50 16.02.2022
Зеленський схвалює ініціативу президента Євроради Мішеля щодо проведення донорської конференції на підтримку України

Зеленський схвалює ініціативу президента Євроради Мішеля щодо проведення донорської конференції на підтримку України

11:32 16.02.2022
США дозволили деяким особам в'їзд з України без проходження тесту на COVID-19

США дозволили деяким особам в'їзд з України без проходження тесту на COVID-19

07:51 16.02.2022
NASA виведе на орбіту п'ять космічних обсерваторій протягом наступних десяти років

NASA виведе на орбіту п'ять космічних обсерваторій протягом наступних десяти років

07:41 16.02.2022
Протестувальники в Канаді припинили блокаду автотраси на кордоні зі США

Протестувальники в Канаді припинили блокаду автотраси на кордоні зі США

07:37 16.02.2022
Постпред США при ООН: Росія може вирішити "не вторгатися в Україну"

Постпред США при ООН: Росія може вирішити "не вторгатися в Україну"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні за добу виявили 33 330 нових випадків захворювання на COVID-19, одужала 27 441 особа, 259 померли

Минулої доби російські найманці вісім разів порушили режим припинення вогню

Байден і Шольц обговорили питання посилення східного флангу НАТО у разі нападу РФ на Україну

Ми не можемо говорити поки що про відведення російських військ

Витратити кошти "єПідтримки" на канцелярію та спорттовари можуть вакциновані українці незалежно від віку

ОСТАННЄ

Начальник управління освіти Дарницької РДА Києва підозрюється в розтраті коштів

Кількість українців, які позитивно ставляться до Росії, продовжує знижуватись - КМІС

Кількість жертв повеней та зсувів у Бразилії перевищила 100 людей

Зеленський вніс зміни до Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві ЗСУ

В Україні за добу виявили 33 330 нових випадків захворювання на COVID-19, одужала 27 441 особа, 259 померли

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 417,7 млн

Трьом нападникам на журналістів Української правди повідомлено про підозру

Зеленський подякував литовському президенту за підтримку України

На наступному засіданні оргкомітету Нацвідбору Євробачення визначать, хто представлятиме Україну на конкурсі

Зеленський подякував Джонсону за підтримку України

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА