Віцепрезидент США в Мюнхені добиватиметься єдиного підходу союзників до вирішення української проблеми

Головним завданням участі віцепрезидента США Камали Гарріс на Мюнхенській безпековій конференції буде довести важливість єдності союзників у ситуації, пов'язаній з українською кризою, заявив журналістам високопоставлений представник американської адміністрації.

У нинішній ситуації, що швидко змінюється, їй треба буде "переконатися, що ми і наші союзники і партнери повністю згодні" з тим, про що Вашингтон попередив Росію.

"Ми направили Росії чітке послання (...), що є два шляхи: ми віддаємо перевагу дипломатії і стримуванню. Але якщо Росія віддасть перевагу агресії, то США готові, наші союзники теж готові", - сказав чиновник на брифінгу, присвяченому участі Гарріс у конференції.

За його словами, Гарріс виступить на конференції з промовою, присвяченою російським загрозам Україні. Очікується, що вона наголосить на необхідності єдності американських та європейських партнерів на випадок загострення ситуації та запевнить союзників у відданості США НАТО.

У рамках участі у конференції заплановані зустрічі Гарріс із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, канцлером Німеччини Олафом Шольцем та українським президентом Володимиром Зеленським, повідомили на брифінгу.

Американські ЗМІ, коментуючи рішення Білого дому відправити Гарріс до Мюнхена, зазначають, що це свідчить про серйозність, з якою адміністрація підходить до нинішньої ситуації навколо України.