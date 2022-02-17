Події

07:26 17.02.2022

Столтенберг та фон дер Ляєн обговорили ситуацію навколо України

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Столтенберг та фон дер Ляєн обговорили ситуацію навколо України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та голова Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн провели телефонну розмову, під час якої обговорили Україну та Росію.

"Гарний дзвінок з Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити Росію та Україну. Я поінформував її про перший день нашої зустрічі міністрів оборони НАТО. Ми продовжимо нашу тісну співпрацю між НАТО і ЄС і будемо єдиними на благо всіх наших громадян", - написав Столтенберг у своєму Twitter у середу ввечері.

 

 

 

Теги: #україна #столтенберг #ляєн
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